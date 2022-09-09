Огромный пожар произошел на Политехнической улице в Петербурге в ночь на 9 сентября

Огромный пожар произошел на Политехнической улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный и очень большой пожар произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга в ночь на 9 сентября 2022 года. Во втором часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 7 по Политехнической улице, где располагается производство. Огонь стал быстро охватывать постройку. На место немедленно отправилась бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

- По адресу в производственном здании загорелась обстановка на площади в 184 квадратных метра, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем боролись 19 человек личного состава МЧС города и четыре пожарные машины. Спасателям потребовалась полтора часа, чтобы полностью затушить пламя.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.