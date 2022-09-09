Семь тысяч беженцев с Украины приехали в Петербург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург с конца февраля 2022 года приехали 7 тысяч беженцев с Украины. Такую статистику 9 сентября 2022 года приводит газета "Петербургский дневник" со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского.

- Москва, Петербург и Севастополь не относятся к числу субъектов РФ, которые принимают беженцев с Украины. Несмотря на то, прибывшие в Культурную столицу беженцы могут получить единовременную выплату, которая составляет 10 тысяч рублей, - сообщает издание.

Средства на выплаты выделяются не из городского бюджета, а перечисляются Министерством труда Ростовской области, а также комитетом социального обеспечения Курской области. У обоих ведомств есть списки беженцев.

Известно, что на 29 августа в Петербурге за выплатой обратились 6,8 тысяч человек, среди которых 1,5 тысячи детей, а также 1,7 тысяча человек, которым больше 60 лет.