Пропускную способность увеличат на станции метро «Парнас» в Петербурге

Пропускную способность станции метро «Парнас» решили увеличить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спальные районы Санкт-Петербурга активно застраиваются, поэтому и пассажиропоток в транспорте там огромный. Так, метрополитен Северной столицы принял решение увеличить пропускную способность станции метро "Парнас", которая является конечной на синей ветке. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

- На входе на станцию будут установлены два дополнительных турникета, - сообщили в пресс-службе.

Благодаря двум дополнительным турникетам в час пассажиропоток увеличится с 9,6 тысяч человек до 13,2 тысяч в час. Работы в скором времени начнутся, а закончатся в конце 2022 года или в начале 2023 года. Пока что точной даты окончания работ нет.

Также в Петербурге планируется увеличить пропускную способность станций "Проспект Просвещения", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская" и "Звездная".