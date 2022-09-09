Группа туристов встретила медведицу с медвежатами в заповеднике в Ленинградской области

Группа туристов встретила семью медведей в заповеднике в Ленинградской области / Фото: Нижне-Сиверский заповедник

В Ленинградской области группа туристов встретила настоящих хозяев леса - семью медведей. Встреча произошла в Нижне-Сиверском государственно заповеднике Лодейнопольского района. Мама медведица и ее детеныши с интересом наблюдали за людьми из леса. Об этом 8 сентября 2022 года рассказали в заповеднике.

- Группе туристов повезло увидеть медвежье семейство в естественной среде обитания. Во время экскурсионной остановки сотрудник заповедника обратил внимание, что из леса за людьми наблюдает медведица с медвежатами. Несмотря на однозначную опознаваемость людей - благодаря разговорам у машины - животные проявили скорее любопытство, нежели опасение, - рассказали в пресс-службе.

Встреча прошла спокойно. Животные просто понаблюдали за людьми, а мама-медведица спокойно отреагировала на гостей и не пошла никого прогонять подальше от своих чад.