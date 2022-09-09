Полиция со штурмом накрыла незаконное казино в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурга полиция со штурмом накрыла незаконное казино на севере города. "Игорный дом" с автоматами и компьютерами расположился в одной трехкомнатной квартире жилого дома 125 по проспекту Энгельса в Выборгском районе. Об этом 9 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Первое подпольное казино было выявлено еще в феврале 2022 года. Тогда же возбуждено уголовное дело. В размах расследование выяснилось, что в районе есть еще одно казино, - рассказали в полиции.

Стражи порядка вместе с СОБР Росгвардии штурмовали "игорный дом", в котором на тот момент находились два администратора и семь игроков. Всех доставили в полицию.

В самом казино находилось 37 игровых автоматов и девять компьютеров для азартных игр. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организаторов незаконного бизнеса.