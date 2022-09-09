Синоптик Колесов пообещал сухие и теплые выходные в Петербурге 10 и 11 сентября

Синоптик Колесов пообещал сухие и теплые выходные в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волна холода и дождей ушла из Санкт-Петербурга. Наконец-то небо над городом прояснилось, выглянуло солнце, а температура начала расти вверх. Будущие выходные 10 и 11 сентября 2022 года ожидаются в Петербурге теплыми и сухими. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Сегодня по территории Северо-Запада была самая холодная ночь. Только в прибрежных районах Финского залива и Ладожского озера, благодаря высокой температуре воды, заморозков не отмечено. В выходные дни антициклон продолжит определять погоду в нашем регионе. Будет сухо и тихо, - рассказал синоптик.

Днем в выходные в Петербурге ожидается до 15-17 градусов тепла, ночью прохладно - всего плюс 3-5 градусов. А в Ленинградской области сохранятся ночные заморозки.