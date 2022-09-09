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Происшествия9 сентября 2022 7:30

Наркомана из Петербурга задержали за отрицание Холокоста

Мужчина в соцсетях отрицал геноцид и подвиг Зои Космодемьянской
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургского наркомана заподозрили в реабилитации нацизма

Петербургского наркомана заподозрили в реабилитации нацизма

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала бывалого наркомана за реабилитацию нацизма. Поводом для задержания 44-летнего ранее судимого мужчины стали его комментарии в социальных сетях, в которых он отрицал Холокост и подвиг Зои Космодемьянской. Об этом 9 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Установлено, что мужчина оставлял комментарии в соцсети "ВКонтакте" в июле этого года, с тестом, отрицающими Холокост, а также комментарии с текстом направленным на дискредитацию и фальсификацию подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, - рассказал источник.

Уголовное дело было возбуждено 30 августа 2022 года, а задержали подозреваемого 8 сентября в квартире в доме на набережной реки Фонтанки, где живет мужчина.

Известно, что он пять раз привлекался к отвественности за хранение наркотиков.