Смольный выделит 100 млн рублей на проведение IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге должен состояться IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. На это власти города решили выделить 100 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом в Смольном сообщили 9 сентября 2022 года.

- Затраты на проведение культурного форума в Петербурге покрывают правительство Северной столицы, а также министерство культуры страны, - сообщили в городской администрации.

Последние два года культурный форум не проводился в Петербурге из-за пандемии. В этом году ограничения уже были сняты, поэтому планируется организовать мероприятие с 10 по 12 ноября 2022 года.

На данный момент программы мероприятия еще нет. Пока что организаторы форума только начинают набирать команду для создания праздника культуры.