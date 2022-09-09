Полиция задержала «ремонтника» бытовой техники за кражу более 62 тысяч рублей у пенсионера в Петербурге

Сотрудниками полиции задержан «мастер» ремонта бытовой техники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала "ремонтника" бытовой техники, укравшего у пенсионера более 62 тысяч рублей. Им оказался 31-летний местный житель, рассказали 9 сентября 2022 года в главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

- Вечером 31 августа в полицию Петроградского района обратился 68-летний пенсионер, проживающий в доме 4 по набережной Мартынова. Он рассказал, что 19 августа к нему пришел представитель фирмы бытовой техники для сервисного ремонта посудомоечной машины, - рассказали в полиции.

Ремонтник повозился с машинкой и потребовал с пенсионера за сою работу 62,5 тысячи рублей. Причем, стоимость работы в полтора раза превысила рыночную стоимость самой техники. После ухода мастера машинка так и осталась неисправной, а на звонки он не отвечает.

По факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый сейчас задержан, а полиция устанавливает иные факты его "ремонтной" деятельности.