Количество свободных офисов в Петербурге выросло на пять процентов

В Петербурге выросла доля свободных офисных помещений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге немного выросла доля свободных офисов – на пять процентов с марта по сентябрь 2022 года. Как пишет online47.ru со ссылкой на экспертов консалтинга IPG.Estate, ситуацию на рынке офисной недвижимости определил уход некоторых крупных компаний из сферы IT. Из-за этого в городе пустовали примерно 150 тысяч квадратных метров помещений. Вместе с этим изменилось и количество вакансий в сегменте офисов.

- Аналитики предполагают, что до конца 2022 года средний уровень вакансии в бизнес-центрах Северной столицы составит 14-15 процентов, - пишет издание.

К слову, в офисном классе «А» показатель вырос на 8,7 процента, в итоге составив 16,7 процента. Даже в классе «B» есть незначительный прирост на 2,4 процента.