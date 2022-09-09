На КАД Петербурга полностью перекроют разворот на Приморское шоссе

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На развязке КАД Санкт-Петербурга с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю. Об этом автомобилистов предупредили в федеральном казенном учреждении Упрдор "Северо-Запад". Перекрытие выпадет на всю ночь 15 сентября 2022 года для ремонта Приморского шоссе.

- На время ремонта шоссе с полуночи до пяти часов утра 15 сентября будет полностью перекрыт проезд по петле на Приморское шоссе. Движение будет доступно по остальным съездам на развязке, - сообщили дорожники.

Перекрытие специально запланировано на ночь, когда на КАД наименьший поток машин. За ночь на Приморском шоссе покроют дорогу асфальтом.