Лось устроил «бой с тенью» в лесу под Петербургом Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области у лосей начался сезон гона. В это время самцы сохатых устраивают сражения за прекрасных лосих. Самому сильному и стойкому достается дама. Так, один лось решил устроить тренировку, чтобы не ударить в грязь лицом. "Бой с тенью" лося в лесу под Петербургом заметил и снял на видео биолог Павел Глазков.

- В пригороде Петербурга, во Всеволожском районе, мне удалось снять уникальное видео: лось отрабатывает свои боевые навыки, воображая, что перед ним конкурент! Упражняется в схватке с мнимым соперником. Лось явно в хорошей физической форме. Очевидно, его будущему сопернику не поздоровится, - рассказал Глазков.

На кадрах видно, как лось на туманной полянке мотает рогами, как будто толкая и поддевая соперника, роет землю копытом. Явно этот самец настроен серьезно.

Напомним, что во время гона лоси могут выбегать на дороги. Поэтому автомобилистам стоит быть осторожнее, особенно в ночное и утреннее время.