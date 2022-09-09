Уровень алкоголизма упал на 10% в Петербурга за два года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последние два года уровень распространения алкоголизма упал на 10 процентов. Это, безусловно, положительная тенденция для города. Однако проблема все равно остается. Так, в в каждом пятом ДТП в Петербурге водитель был пьян. Об этом 9 сентября 2022 года рассказал главный врач Городской наркологической больницы Дмитрий Константинов.

- Алкоголизм делает большой вклад в смертность по городу: 19 процентов людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных алкоголизмом, 61 процент – от внешних причин - убийство, самоубийство, - рассказал Константинов.

В среднем по данным ВОЗ люди, страдающие от алкогольной зависимости, живут 55 лет.

В Петербурге за первое полугодие 2022 года в диспансерах побывали 18 тысяч пациентов с синдромом зависимости от алкоголя.