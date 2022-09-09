Проезд по Пулковскому шоссе до КАД Петербурга ограничат с 11 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на 11, 12 и 13 сентября 2022 года запланированы очередные перекрытия дорог в связи с ремонтами дорог или другими работами. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 11 по 28 сентября будет ограничен проезд Пулковскому шоссе от Дунайского проспекта до КАД. Также в Московском районе с 12 по 15 сентября закроют движение по Взлетной улице от Вертолетной улицы до тупика, - рассказали в инспекции.

В Приморском районе с 12 по 26 сентября будет ограничен проезд машин по Богатырскому проспекту от Туристской улицы до Яхтенной улицы. А с 12 по 16 числа закроется полностью улица Сегалевой от Чистяковской до Новоорловской.

Также в Петроградском районе на месяц с 12 сентября по 15 октября будет затруднен проезд на перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы.