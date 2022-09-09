Уголовное дело возбудили из-за нарисованных глаз на бюсте в Летнем саду Петербурга / Фото:Сады Русского музея

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как неизвестный посетитель Летнего сада нарисовал на бюсте "Петронии Примы" глаза. Об этом 9 сентября 2022 года сообщили в прокуратуре города. Теперь речь идет не просто о вандализме, а повреждении объекта культурного наследия.

- 5 сентября в Летнем саду было обнаружено, что у одной из мраморных скульптур нарисованы глаза маркером черного цвета. Краску от маркера пришлось сводить. Стоимость восстановительных работ составила 16,5 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура провела проверку. Материалы были направлены в правоохранительные органы и возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемого в акте вандализма разыскивают. Виновному может грозить штраф до 3 миллионов рублей либо тюремный срок до трех лет.