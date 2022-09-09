Полиция задержала мошенниц за кражу полмиллиона рублей у пенсионерки из Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции задержали двух женщин, укравших у пенсионерки из Санкт-Петербурга почти полмиллиона рублей. 83-летняя жительница Колпино обратилась в полицию вечером 7 сентября 2022 года и рассказала, что стала жертвой мошенниц.

- Женщине позвонили домой, якобы из пенсионного фонда и попросили впустить "сотрудниц" для обмена денежных купюр. Пенсионерка впустила мошенниц и отдала все свои накопления - 412 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудницы" фонда деньги поменяли и скрылись на автомобиле "Опель Астра". Было установлено, что эта машина едет по трассе М-11 в сторону Москвы. Вскоре машину задержали инспекторы ДПС в Твери. В ней находились две воровки 26 и 36 лет. Их отправили обратно в Петербург для расследования.