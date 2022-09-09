Видео 50 килограммов кокаина, которые привезли в Петербург из Эквадора, показала полиция

Более 50 кг кокаина нашли во фруктах, прибывших в Петербург из Эквадора Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге обнаружили кокаин в фруктах, прибывших в город из Эквадора. 50 брикетов с белым порошком были среди контейнеров в на территории одного из оптово-распределительных центров в городе. Об этом 9 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по стране.

- Сотрудниками по контролю за незаконным оборотом наркотиков Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресечена контрабанда наркотических средств, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Брикеты с порошком были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин. Известно, что контрабанда прибыла в порт Петербурга из Экввадора. Получать ее должна была компания, которая занимается оптовой продажей фруктов.

Сейчас проводится проверка и ведется поиск владельцев наркотиков.