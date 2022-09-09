Жителям Петербурга рассказали, что делать с залетевшей в дом летучей мышью Фото: СОЦСЕТИ

В последние дни жители Санкт-Петербурга стали жаловаться, что к ним домой начали залетать летучие мыши. Крылатые животные залетают в окна и ищут удобные места, чтобы переждать зиму. Что делать с такими гостями 9 сентября 2022 года рассказали в Росприроднадзоре.

- С сентября по октябрь, когда снижается температура воздуха и повышается его влажность, в спячку впадают летучие мыши. Чтобы перезимовать рукокрылые ищут укрытие с высокой влажностью, в котором бы не было сквозняков, а температура воздух была не опускалась ниже ноля, - рассказали в ведомстве.

В городе обычно мыши устраиваются в швы домов, на чердаках, балконах и подвалах. Если же рукокрылый гость забрался на балкон или прямиком в квартиру, то нельзя брать мышь в руки, тем более пугать или кормить. В первую очередь надо надеть плотные перчатки, подождать пока мышка успокоиться, накрыть полотенцем, посадить в коробку и выпустить на улицу.

Помните, что летучая мышь может быть переносчиком различных заболеваний. При укусе следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.