Блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов и экстремистов

Юрия Хованского исключили из списка террористов и экстремистов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эпопея вокруг блогера Юрия Хованского закончилась окончательно. Его исключили из списка террористов и экстремистов на сайте "Росфинмониторинг". Это произошло потому, что еще 20 июля 2022 года уголовное дело в отношении Юрия было прекращено. Изменения в списке произошли 9 сентября 2022 года.

- Суд уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, - сообщали ранее в пресс-службе судов города.

Напомним, что Хованского задержали еще в июне 2021 года за экстремистскую песню, в которой он оправдывал теракт на Дуброке и призывал взорвать метро. Сама песня была записана годом ранее. На блогера возбудили уголовное дело, отправили в СИЗО, где он провел чуть меньше года. Хованский много раз после этого публично приносил извинения и раскаивался.