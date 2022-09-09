Губернатор Новгородской области Андрей Никитин проголосовал в Боровичах

Андрей Никитин проголосовал в городе Боровичи во время своей рабочей поездки в Боровичский район

9 сентября 2022 года в Новгородской области начались выборы губернатора. Избирательные участки будут работать три дня 9, 10 и 11 сентября, чтобы все желающие смогли успеть и поставить галочку за своего кандидата. В первый день голосования на избирательный участок в Боровичах пришел действующий губернатор области Андрей Никитин. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

- На участке в Боровичах все организовано в строгом соответствии с избирательным законодательством. Представлены наблюдатели от всех партий, все спокойно, комиссия ведёт свою работу. Спасибо всем жителям, которые проявляют активную гражданскую позицию и приходят на участки, - отметил глава области.

Среди кандидатов за пост губернатора Новгородской области, помимо Никитина, борются еще представитель КПРФ Ольга Еимова, Алексей Прокопов от Партии Пенсионеров, Алексей Чурсинов и Сергей Шруб.