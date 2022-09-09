Компания из Петербурга вложила 1,25 млрд рублей в новый асфальтобетонный завод

Петербургская компания вложит 1,25 млрд в строительство нового завода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания из Санкт-Петербурга "Дробтехмаш" собирается запустить в Башкортостане производство оборудования для асфальтобетонных заводов. В проект предприятие вложила 1,25 миллиардов рублей. Об этом 9 сентября 2022 года сообщает "РБК".

- Проект, который уже получил в республике статус стратегического, планируется реализовывать на одной из действующих в регионе индустриальных площадок, - сообщает издание.

Планируется, что каждый год предприятие сможет выпускать до 20 асфальтобетонных комплексов. При этом каждый комплекс будет производить порядка 200 тонн в час готовой смеси для укладки асфальта, а также перерабатывать старый асфальт.