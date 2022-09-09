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Общество9 сентября 2022 12:19

Партию автобусов из Петербурга направили в Мариуполь

Северная столица передала городу-побратиму 30 автобусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Мариуполь направлена партия петербургских автобусов

В Мариуполь направлена партия петербургских автобусов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Санкт-Петербурга в Мариуполь отправили партию пассажирских автобусов. Об этом 9 сентября 2022 года рассказали в Смольном. Северная столица направила транспорт в помощь городу-побратиму. Сейчас готовятся к отправке 12 машин, всего будет поставлено 30 пассажирских автобусов.

- Помогаем Мариуполю по всем направлениям. Отправили туда строительную технику и пассажирские автобусы. Восстановили к первому сентября школы и детские садики. Сейчас строители работают с жилым фондом. Взяли шефство над зоопарком. Планируем восстановить трамвайное движение, - отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, что строители из Петербурга вовсю помогают восстанавливать Мариуполь. Перед новым учебным годом были открыты несколько школ и детских садов, также восстанавливают дома и вскоре будут открыты больницы.