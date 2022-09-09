14 общественных пространств планируют благоустроить в Колпино за два года

Благоустроят несколько скверов, парков, построят собачью площадку и скейт-площадку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Колпино в течение двух лет смогут увидеть более десятка больших изменений - местная администрация планирует благоустроить 14 общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Востребованными у колпинцев местами считаются сквер на улице Веры Слуцкой, на Южной улице у Березовой рощи, в парке УИФК. По словам главы колпинской администрации Юлии Логвиненко, планы строились с учетом мнения жителей.

- Жителям лучше знать, где поставить скамейки, где сделать спортплощадки, а где разбить газон. В городе уже немало общественных пространств, которые появились именно по инициативе наших горожан, – отмечал губернатор Александр Беглов.

Сегодня в Колпино уже начали обновлять территорию сквера на улице Веры Слуцкой, где хотят установить скамейки, качели, фонтан, и сквер на Октябрьской улице, где планируют построить площадку для дрессировки и выгула собак. В 2023 году благоустроят парк УИФК, парковую зону у Ижорского пруда, экотропу на набережной Ижоры и площадку у дома №56 по Заводскому проспекту, а в 2024 - Южную улицу. Также местные власти хотят построить скейт-площадку на Чухонке и пляж на берегу Невы в Саперном.