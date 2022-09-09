Движение общественного транспорта по Невскому проспекту Петербурга закроют на время Крестного хода 12 сентября

Движение общественного транспорта по Невскому проспекту Петербурга 12 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 12 сентября 2022 года состоится Крестный ход по Невскому проспекту в честь Дня пренесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В связи с этим весь Невский проспект от Казанского собора до Александро Невской лавры будет закрыт. Движение общественного транспорта также отменено. Об этом рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

- 12 сентября с 10:00 до 13:30 в связи с Днем перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – Днем Ништадтского мира и Крестным ходом от Казанского Кафедрального собора к площади Александра Невского, вносятся изменения в трассы автобусов, троллейбусов и трамвая, - сообщили в комитете.

Так, в обход Невского проспекта пойдут автобусы № 3, 7, 8, 15, 24, 27, 26, 46, 49, 54, 55, 58, 65, 74, 76, 91, 105, 132, 141, 169А, 181, 191, 253, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, а также трамвай №3. Узнать точный маршрут объезда можно по ссылке.