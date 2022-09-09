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Общество9 сентября 2022 13:16

Движение общественного транспорта по Невскому проспекту Петербурга закроют на время Крестного хода 12 сентября

Транспорт будет ходить по измененным трассам
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Движение общественного транспорта по Невскому проспекту Петербурга 12 сентября

Движение общественного транспорта по Невскому проспекту Петербурга 12 сентября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 12 сентября 2022 года состоится Крестный ход по Невскому проспекту в честь Дня пренесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В связи с этим весь Невский проспект от Казанского собора до Александро Невской лавры будет закрыт. Движение общественного транспорта также отменено. Об этом рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

- 12 сентября с 10:00 до 13:30 в связи с Днем перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – Днем Ништадтского мира и Крестным ходом от Казанского Кафедрального собора к площади Александра Невского, вносятся изменения в трассы автобусов, троллейбусов и трамвая, - сообщили в комитете.

Так, в обход Невского проспекта пойдут автобусы № 3, 7, 8, 15, 24, 27, 26, 46, 49, 54, 55, 58, 65, 74, 76, 91, 105, 132, 141, 169А, 181, 191, 253, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 22, а также трамвай №3. Узнать точный маршрут объезда можно по ссылке.