Летним кафе разрешили открываться в Петербурге с середины апреля с 2023 года

С 2023 года предприниматели Петербурга смогут открывать летние кафе уже в середине апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В будущем году сезон обедов и коктейлей под открытым небом в Санкт-Петербурге начнется раньше. Смольный разрешил летним кафе открываться с середины апреля, а не с 1 мая, как сейчас. Постановление об увеличении сроков работы веранд подписал губернатор города на Неве Александр Беглов.

- Теплое время года, когда петербуржцы стараются чаще бывать на свежем воздухе, а в городе много туристов — самое выгодное время для владельцев кафе и ресторанов. Летние веранды привлекают внимание посетителей и увеличивает выручку. В апреле у нас уже много погожих дней. О том, чтобы сдвинуть начало сезона на две недели раньше, нас просили сами предприниматели, и город пошел им навстречу, - отметил градоначальник.

Сейчас сезон летних кафе в Петербурге длится с 1 мая по 30 сентября. С 2023 года веранды и выносные столики владельца заведений смогут устанавливать уже с 16 апреля, в зависимости от погоды. Заканчиваться сезон будет также в конце сентября.