Прокуратура начала проверку поставки некачественного питания в лицей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура Калининского района начала проверку в связи с поставкой некачественных продуктов питания в "Лицей сервиса и индустриальных технологий". Ранее учебное заведение заключило контракт с поставщиком для того, чтобы кормить студентов. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Об этом 9 сентября 2022 года рассказали в ведомстве.

- "Лицей сервиса и индустриальных технологий" отменил определение поставщика путем проведения открытого конкурса на оказание услуг по организации питания в учебном заведении по причине грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы установить, где именно были нарушения и какого рода. Также будет дана оценка исполнению учреждением санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере государственных закупок.