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Происшествия9 сентября 2022 14:42

Дела о дискредитации армии завели на пятерых депутатов Петербурга

Речь о муниципалах из МО «Смольнинское»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пять протоколов о дискредитации армии РФ получили муниципальные депутаты МО "Смольнинское".

Пять протоколов о дискредитации армии РФ получили муниципальные депутаты МО "Смольнинское".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятеро муниципальных депутатов из МО «Смольнинское» получили административные протоколы за дискредитацию армии РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов (ОПСС) города. Ранее депутаты написали коллективное письмо с обращением к коллегам из Госдумы, где, как считают в полиции, с ног до головы оболгали действия вооруженных сил России в спецоперации.

По данным правоохранителей, муниципалов объединил Дмитрий Палюга. Он выступил у входа в МО «Смольнинское», где и собрал подписи коллег под обращением.

- Остальные четверо коллег Палюгу поддержали, как следует из протоколов полиции. Суд зарегистрировал материалы дела, но к производству их пока не принял, - уточняют в ОПСС Петербурга.

Добавим, что по части 1 статьи КоАП РФ 20.3.3 муниципалам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч. Но должностные лица по статье раскошеливаются больше – от 100 до 200 тысяч рублей.