Сборная России по футболу сыграет с Боснией и Герцеговиной 19 ноября в Петербурге

Босния и Герцеговина станет третьим соперником сборной России по футболу в осенних товарищеских матчах. Фото: Александр ГЛУЗ

Сборная России по футболу сыграет матч с командой Боснии и Герцеговины. Товарищеский матч пройдет в субботу, 19 ноября, на стадионе «Зенита» в Петербурге. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на футбольную федерацию соперника россиян. Официально Российский футбольный союз пока не объявлял о дате матча.

- Более подробная информация станет известна позднее. Ранее стало известно, что 24 сентября россияне сыграют с Киргизией в Бишкеке, а также в ноябре с Ираном, который примет участие в чемпионате мира в Катаре, - пишет издание.

Добавим, что команда Валерия Карпина с трудом нашла себе соперников для товарищеских игр – европейцы попросту не хотели играть с россиянами. После спецоперации нашу сборную отстранили от стыковых матчей за попадание на чемпионат мира-2022. Потому россияне остались за бортом крупного турнира и вынуждены искать себе соперников для товарищеских игр, чтобы поддерживать форму и проверять новичков в деле.