Более 370 тысяч жителей Петербурга привились от гриппа

В Петербурге пока что привили лишь 11 процентов петербуржцев от плана, намеченного Смольным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

371 тысяч петербуржцев уже привились от гриппа перед сезонным подъемом заболеваемости. Такие данные на 8 сентября 2022 года предоставили в пресс-службе Смольного. Власти Северной столицы предупреждают, что уже на 30 адресах работают передвижные пункты вакцинации от гриппа. В основном, они находятся у станций метрополитена, либо у торговых центров и вокзалов – например, в Пушкине и в Колпино. Губернатор Александр Беглов попросил горожан ответственно подойти к вакцинации.

- Обычный грипп может быть не менее опасным. Очень важно защитить себя, - обратился к петербуржцам Беглов.

Привиться от гриппа можно не только в мобильных пунктах вакцинации, но и в обычных поликлиниках – всего на 460 медицинских объектах. К слову, Смольный планирует привить до конца 2022 года 3,24 миллиона горожан. Это примерно 60 процентов от населения Северной столицы. Нетрудно подсчитать, что пока что план выполнен лишь на 11 процентов.