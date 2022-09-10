Берег Финского залива может отступить на 200 метров к концу века

Береговая линия Финского залива может отступить на 200 метров к концу 21 века. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Берег Финского залива может отступить на 200 метров к концу 21 века. Об этом ТАСС заявил член Русского географического общества Михаил Герштейн. По словам эксперта, береговая линия и так ежегодно отходит на 25-50 сантиметров, просто это мало кто замечает. Однако иногда за год берег мог отступать и более чем на два метра. Чаще всего эксперты наблюдают за береговой линией в Курортном районе Петербурга. Например, в декабре 2011 года в Комарово зафиксировали отступление на рекордные 10 метров.

- К концу века берег может отступить на 200 метров. Таким образом, может потеряться до 779 гектаров площади только в пределах Петербурга, особенно в Курортном районе, - рассказал Михаил Герштейн.

Эксперт добавляет, что компенсировать потерянную площадь можно будет благодаря намывным территориям, либо с помощью укрепления берега со стороны Финского залива, но это дорого обойдется – примерно в 7 миллиардов рублей.