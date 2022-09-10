Солнце и потепление до +17 градусов обещают в Петербурге 10 сентября

В Петербурге будет теплая и солнечная погода в субботу, 10 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Солнце и относительное потепление обещают в Петербурге в субботу, 10 сентября. Прогноз погоды сделал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам синоптика, температура может подняться до +17 градусов. Но бабьим летом это пока не торопятся называть. Дождей в субботу не будет. Так что можно спокойно гулять без зонтиков.

- Температура воздуха от +15 до +17 градусов, по области от +13 до +18. Ветер будет южный с порывами от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, - пишет Михаил Леус.

Добавим, что в воскресенье в Петербурге будет еще на один градус теплее и снова без дождей.