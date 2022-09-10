Лазурный автобус попал в странную ситуацию на Ропшинском шоссе. Проще увидеть, чем описать. Фото: vk.com/spb_today

Лазурный автобус повис на разделительной полосе на Ропшинском шоссе в Петербурге. Фотографиями утреннего казуса горе-водителя поделились в соцсетях. Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» гадают, как автобус умудрился на ровном месте перекрыть практически все шоссе. Некоторые ставят на то, что водитель рискнул развернуться на месте, где это запрещено и попросту нелогично.

Судя по всему, автобус был без пассажиров. Фото: vk.com/spb_today

- Срезал 500 метров до разворота, чтобы побыстрее, - считает один из петербуржцев.

Видимых повреждений на автобусе нет. Как будут тащить бегемота из болота – пока неясно. Движение на участке затруднено, машины прижимаются к обочине, чтобы объехать лазурный автобус.