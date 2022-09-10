Крупнейший в Европе фуд-молл откроют в ноябре «Варшавском экспрессе»

Фуд-молл в "Варшавском экспрессе" в Петербурге откроют в конце ноября 2022 года. Фото: vk.com/vokzal1853

Самый большой в Европе фуд-молл откроют в «Варшавском экспрессе» в ноябре 2022 года. Об этом сообщили в соцсетях пространства Vokzal 1853, создаваемого холдингом «Адамант». Напомним, на территории петербургского вокзала в 34 тысячи квадратных метров построят 90 гастрономических точек, кинотеатр, парковку на 1 тысячу мест и даже концертную площадку на 2,5 тысячи человек. Пространство будет обустроено в стиле ретро-вокзала.

- Сейчас резиденты доводят свои корнеры до совершенства, а шеф-повара отрабатывают новые рецепты. Открытие ожидается в конце ноября этого года, - сообщили в группе Vokzal 1853 во «Вконтакте».

К слову, в мае 2022 года создатели фуд-молла предполагали, что средний чек посетителей общепита составит около 900 рублей.