«Фольксваген» сбил отца с маленьким сыном на Таврической улице в Петербурге

Иномарка сбила отца с сыном в центре Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Фольксваген Поло» влетел в отца с четырехлетним сыном на Таврической улице в Петербурге. ДТП произошло утром в пятницу, 9 сентября, у дома №13. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 37-летний отец перебегал улицу в неположенном месте, держа мальчика на своих руках. В итоге отец практически не пострадал, а вот ребенка госпитализировали.

- Иномарка двигалась по Таврической улице от Суворовского проспекте к Кирочной улице. Мужчина с ребенком на руках перебегал дорогу по ходу движения вне зоны пешеходного перехода. Медики диагностировали у мальчика травмы средней степени тяжести, его отвезли в больницу, - сообщили в полиции.

Добавим, что по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. О виновных пока преждевременно говорить.