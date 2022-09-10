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Экономика10 сентября 2022 8:25

Промышленным предприятиям Петербурга выделят субсидии на экспорт

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Петербургским промышленным предприятиям выделят субсидии на экспорт.

Петербургским промышленным предприятиям выделят субсидии на экспорт.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выделит субсидии промышленным предприятиям Петербурга, чтобы поддержать их экспортную деятельность, в том числе затраты на международные выставки и ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, соответствующее постановление подписал Александр Беглов. От предприятий потребуют документы, чтобы компенсировать затраты, но размер выплаты составит не более 1 миллиона рублей.

- Участие предприятий в международных выставках – один из инструментов продвижения продукции на внешние рынки, а увеличение объемов продаж ведет и к росту отчислений в бюджет, - объясняют свою поддержку в Смольном.

Кроме этого власти Северной столицы собираются компенсировать не более 3 миллионов рублей на затраты по экспорту товаров, связанные с исполнением законов того или иного зарубежного государства. Попросить субсидию можно в личном кабинете на сайте ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства».