Промышленным предприятиям Петербурга выделят субсидии на экспорт

Петербургским промышленным предприятиям выделят субсидии на экспорт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выделит субсидии промышленным предприятиям Петербурга, чтобы поддержать их экспортную деятельность, в том числе затраты на международные выставки и ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, соответствующее постановление подписал Александр Беглов. От предприятий потребуют документы, чтобы компенсировать затраты, но размер выплаты составит не более 1 миллиона рублей.

- Участие предприятий в международных выставках – один из инструментов продвижения продукции на внешние рынки, а увеличение объемов продаж ведет и к росту отчислений в бюджет, - объясняют свою поддержку в Смольном.

Кроме этого власти Северной столицы собираются компенсировать не более 3 миллионов рублей на затраты по экспорту товаров, связанные с исполнением законов того или иного зарубежного государства. Попросить субсидию можно в личном кабинете на сайте ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства».