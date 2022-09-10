Полиция Петербурга поймала на живца мошенника, пришедшего за миллионом пенсионерки

Полиция на живца поймала мошенника, желавшего отнять 1 млн рублей у пенсионерки. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Петербургские полицейские поймали на живца мошенника, который пришел к пенсионерке за 1 миллионом рублей. 80-летнюю бабушку из Колпино хотели обмануть по классической схеме. Ей позвонил неизвестный и попросил отдать все деньги, чтобы ее дочь не привлекли к ответственности якобы за смертельное ДТП. Пенсионерка ринулась в банк, но его сотрудники догадались о мошенничестве и позвонили в полицию. Далее правоохранители просто подождали злодея в засаде.

- По заказу мошенников, деньги должен был доставить таксист. Ни о че мне подозревавшему водителю дали «куклу», и он отвез ее адресату. Предполагаемым мошенником оказался 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, в Петербурге он находился незаконно, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в отношении гостя Северной столицы возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, но пока он остается в статусе подозреваемого. Молодого человека задержали.