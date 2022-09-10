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Происшествия10 сентября 2022 8:45

Полиция Петербурга поймала на живца мошенника, пришедшего за миллионом пенсионерки

Банк предупредили правоохранителей, что их пожилой клиент внезапно хочет снять крупную сумму денег
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Полиция на живца поймала мошенника, желавшего отнять 1 млн рублей у пенсионерки. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Полиция на живца поймала мошенника, желавшего отнять 1 млн рублей у пенсионерки. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Петербургские полицейские поймали на живца мошенника, который пришел к пенсионерке за 1 миллионом рублей. 80-летнюю бабушку из Колпино хотели обмануть по классической схеме. Ей позвонил неизвестный и попросил отдать все деньги, чтобы ее дочь не привлекли к ответственности якобы за смертельное ДТП. Пенсионерка ринулась в банк, но его сотрудники догадались о мошенничестве и позвонили в полицию. Далее правоохранители просто подождали злодея в засаде.

- По заказу мошенников, деньги должен был доставить таксист. Ни о че мне подозревавшему водителю дали «куклу», и он отвез ее адресату. Предполагаемым мошенником оказался 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, в Петербурге он находился незаконно, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в отношении гостя Северной столицы возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, но пока он остается в статусе подозреваемого. Молодого человека задержали.