Мертвого инженера с простреленной шеей нашли в Юнтоловском заказнике

В Юнтоловском заказнике в Петербурге нашли труп мужчины с простреленной шеей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Юнтоловском заказнике на севере Петербурга обнаружили труп инженера. У 47-летнего мужчины была прострелена шея. Как сообщает источник АН «Оперативное прикрытие», вокруг мертвого тела никого не было, недалеко от него лишь лежала охотничья винтовка. Сейчас следователи выясняют, что на самом деле произошло. Родных мужчины известили о трагедии.

- Инженер работал в компании, производящей электронику. Труп мужчины обнаружили утром в пятницу, 9 сентября, в кустах на улице Оптиков. Предварительно, смерть наступила от огнестрельного ранения шеи, - передает источник.

Добавим, что труп мужчины отвезли на судмедэкспертизу, кроме этого с места забрали охотничье ружье. Известно, что оно зарегистрировано на погибшего инженера. Уголовного дела по факту гибели охотника пока не возбуждали.