Профессионального угонщика иномарок задержали в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга поймали любителя чужих "Рено Дастеров". Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Профессионального угонщика иномарок задержали на улице Коллонтай в Петербурге. Полиция долго искала злодея, который специализируется на краже «Рено Дастеров» в Невском районе. Угонщиком оказался 51-летний мужчина, гражданин одной из стран-соседей России. В ходе обыска в его квартире нашли разные инструменты вроде замков зажигания, электроблоков управления двигателями и поддельных госномеров и документов на «Дастеры».

- Подозреваемый был причастен минимум к двум угонам автомобилей «Рено Дастер». По оперативным данным, мужчина перевозил машины к себе на родину, где продавал их. Сейчас злодея задержали, по факту кражи авто возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что вскоре гостю Северной столицы изберут меру пресечения, ему грозит несколько лет колонии, в зависимости от тяжести части статьи за кражу, которую ему предъявят.