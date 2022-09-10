Замглавы Василеостровского района Петербурга задержан по делу о хищении 77 млн рублей

В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района Петербурга по делу о хищении 77 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместителя главы Василеостровского района Петербурга задержали по делу о хищении 77 млн рублей. Напомним, речь о мошенничестве при заключении государственных контрактов на уборку в медучреждениях. Ранее по делу арестовали одного из бизнесменов, который чудесным образом беспрепятственно выигрывал одни торги за другими. По данным следствия, сотрудники районной администрации раздавали дружественным компаниям деньги в течение последних трех лет.

- По делу уже предъявили обвинение главе отдела здравоохранения администрации Василеостровского района Петербурга, гендиректору коммерческой структуры, индивидуальному предпринимателю, а также специалисту медучреждения. Всем им избрали меру пресечения, - уточняют в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что замглаве районной администрации пока не предъявили обвинение. Вскоре его доставят в суд для избрания меры пресечения. Пока что 46-летнйи мужчина находится в статусе подозреваемого.