Бесплатные путевки в лагеря выдадут детям петербуржцев, участвующих в спецоперации

Детям военнослужащих из Петербурга, участвующих в спецоперации, выдадут бесплатные путевки в лагеря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бесплатные путевки в лагеря отдыха выдадут детям тех жителей Петербурга, кто участвует в спецоперации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов в субботу. 10 сентября. Для этого в социальный кодекс Северной столицы пришлось внести правки. Отдых детей военнослужащих будет оплачиваться из бюджета.

- Путевки в детские лагеря предоставят до конца 2024 года. Речь об отдыхе во время школьных каникул осенью, зимой и летом, - уточнили в пресс-службе Смольного.

При этом власти города не называют места, куда будут отправлять детей военных. Непонятно и то, будут ли предоставлять путевки в автоматическом режиме или только по заявкам и подтверждающим документам.