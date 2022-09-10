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Общество10 сентября 2022 13:16

Бесплатные путевки в лагеря выдадут детям петербуржцев, участвующих в спецоперации

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Детям военнослужащих из Петербурга, участвующих в спецоперации, выдадут бесплатные путевки в лагеря.

Детям военнослужащих из Петербурга, участвующих в спецоперации, выдадут бесплатные путевки в лагеря.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бесплатные путевки в лагеря отдыха выдадут детям тех жителей Петербурга, кто участвует в спецоперации. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов в субботу. 10 сентября. Для этого в социальный кодекс Северной столицы пришлось внести правки. Отдых детей военнослужащих будет оплачиваться из бюджета.

- Путевки в детские лагеря предоставят до конца 2024 года. Речь об отдыхе во время школьных каникул осенью, зимой и летом, - уточнили в пресс-службе Смольного.

При этом власти города не называют места, куда будут отправлять детей военных. Непонятно и то, будут ли предоставлять путевки в автоматическом режиме или только по заявкам и подтверждающим документам.