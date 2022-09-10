Женщина погибла в жутком пожаре в «трешке» на юго-западе Петербурга

На юго-западе Петербурга в пожаре погибла женщина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина погибла в жутком пожаре в доме №79 на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. О трагедии сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России. Пожар начался в 16:43. Огонь быстро охватил всю трехкомнатную квартиру. Очевидцы быстро вызвали на место спасателей. На тушение пожара понадобилось около 35 минут. К сожалению, спасти хозяйку не удалось.

- Квартира выгорела на все площади в 45 квадратных метров, – уточняют в ГУ МЧС России по Петербургу. – На месте пожара обнаружена погибшая женщина. К ликвидации огня привлекали три единицы техники и 12 спасателей МЧС.

Добавим, что причины пожара теперь будут устанавливать следователи.