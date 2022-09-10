Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2022 15:00

Женщина погибла в жутком пожаре в «трешке» на юго-западе Петербурга

Выгорела вся квартира на проспекте Народного Ополчения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
На юго-западе Петербурга в пожаре погибла женщина.

На юго-западе Петербурга в пожаре погибла женщина.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина погибла в жутком пожаре в доме №79 на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. О трагедии сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России. Пожар начался в 16:43. Огонь быстро охватил всю трехкомнатную квартиру. Очевидцы быстро вызвали на место спасателей. На тушение пожара понадобилось около 35 минут. К сожалению, спасти хозяйку не удалось.

- Квартира выгорела на все площади в 45 квадратных метров, – уточняют в ГУ МЧС России по Петербургу. – На месте пожара обнаружена погибшая женщина. К ликвидации огня привлекали три единицы техники и 12 спасателей МЧС.

Добавим, что причины пожара теперь будут устанавливать следователи.