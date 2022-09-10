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Происшествия10 сентября 2022 15:34

Мощный пожар повышенной сложности тушат в доме на набережной канала Грибоедова

Горят 45 «квадратов», пострадавших нет
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Доходный дом пылает на набережной канала Грибоедова в Петербурге.

Доходный дом пылает на набережной канала Грибоедова в Петербурге.

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Пожар повышенной сложности 1 БИС тушат в доме №52 на набережной канала Грибоедова. На месте происшествия оказалась журналистка «КП-Петербург». По ее словам, столбы огня и дыма идут из нескольких окон квартиры на третьем этаже. Из-за мощности пожара выбило окна в соседних помещениях. На месте дежурит скорая помощь, но пострадавших нет.

- Как будто бы нежилое помещение, там на одном из окон было объявление об аренде, - уточняет корреспондентка «КП-Петербург».

По данным спасателей МЧС, пожар начался в 17:08. В шестиэтажном доходном доме горит квартира площадью в 45 квадратных метров.

- Огонь тушат шесть единиц техники и 22 человека. В 17:46 сложность пожара повысили до номера 1 БИС, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

«КП-Петербург» проследит за развитием событий.