Мощный пожар повышенной сложности тушат в доме на набережной канала Грибоедова

Доходный дом пылает на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Пожар повышенной сложности 1 БИС тушат в доме №52 на набережной канала Грибоедова. На месте происшествия оказалась журналистка «КП-Петербург». По ее словам, столбы огня и дыма идут из нескольких окон квартиры на третьем этаже. Из-за мощности пожара выбило окна в соседних помещениях. На месте дежурит скорая помощь, но пострадавших нет.

- Как будто бы нежилое помещение, там на одном из окон было объявление об аренде, - уточняет корреспондентка «КП-Петербург».

По данным спасателей МЧС, пожар начался в 17:08. В шестиэтажном доходном доме горит квартира площадью в 45 квадратных метров.

- Огонь тушат шесть единиц техники и 22 человека. В 17:46 сложность пожара повысили до номера 1 БИС, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

«КП-Петербург» проследит за развитием событий.