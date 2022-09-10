Суд арестовал замглавы Василеостровского района Петербурга по делу о хищении 77 млн рублей

Суд в Петербурге отправил в СИЗО чиновника из Василеостровского района по делу о хищении 77 млн рублей из бюджета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил в СИЗО заместителя главы администрации Василеостровского района Петербурга по делу о хищении 77 млн рублей из бюджета. По версии следствия, Игорь Пономарев помогал коллегам заключать подозрительные госконтракты на уборку медучреждений. Как считают в СК, деньги без торгов выигрывали дружественные чиновникам компании. По делу уже арестовали одного из таких коммерсантов. Что касается Пономарева, то чиновник вину не признал.

- 9 сентября Игоря Пономарева задержали, на следующий день ему предъявили обвинение. У суда он просил избрать ему домашний арест, либо другую более мягкую меру пресечения. Но ему отказали. Пономарев отправиться в СИЗО на срок по 5 ноября 2022 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам чиновник заверял, что не в курсе аферы, а скрываться не намерен, поскольку у него есть многодетная семья, за которой надо ухаживать. По статьям УК РФ за превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере Пономареву грозит в общей сложности до 20 лет колонии.