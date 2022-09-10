Петербурженке дали 320 часов обязательных работ за смерть трехлетнего сына в пожаре

Матери из Петербурга назначили 320 часов обязательных работ за то, что она оставила сына дома, и он погиб в пожаре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Петербурге назначил 320 часов обязательных работ женщине за смерть трехлетнего сына. Мальчик погиб в пожаре в квартире 14 декабря 2021 года. Мать оставила его одного дома и заперла входную дверь. Родителя не было пару часов. За это время в квартире случился пожар. По информации следствия, это могло произойти из-за источника открытого огня, например, зажигалки или спички. Мальчик умер от отравления угарным газом. Расследование велось семь месяцев. Но в итоге мать не отправили в колонию.

- Дело слушалось в особом порядке. Матери сначала вменяли причинение смерти по неосторожности, но в прениях прокурор исключил данную статью как излишне вмененную. Судили женщину по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что в худшем случае матери грозило до одного года лишения свободы. Не сообщается, раскаивалась ли она и признала ли вину.