Семь процентов избирателей проголосовали в первый день муниципальных выборов в Ленобласти

Явка избирателей в первый день муниципальных выборов в Ленобласти составила лишь семь процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего лишь 7,24 процента избирателей проголосовали в первый день муниципальных выборов в Ленобласти. Это чуть более 5,3 тысячи человек. Об этом рассказал глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский. По мнению властей 47 региона, все прошло без происшествий и скандалов. Заявления о возможных нарушениях регистрировались и оперативно рассматривались.

- Считаю, что первый день голосования у нас прошел организованно и достаточно спокойно. Сбоев в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней не было. Кроме этого на участках работали наблюдатели, присутствовали журналисты, - цитируют Михаила Лебединского в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что голосование за муниципальных депутатов продолжится и в воскресенье, 11 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Итоги выборов могут подвести уже в ночь с 11 на 12 сентября, либо утром в понедельник.