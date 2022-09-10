Каршеринг снес строительный забор и влетел в доходный дом у набережной Обводного канала

Каршеринг влетел в доходный дом на углу Серпуховской улицы и набережной Обводного канала. Фото: vk.com/spb_today

Каршеринг влетел в строительный забор ремонтируемого доходного дома на углу Серпуховской улицы и набережной Обводного канала. Малообъяснимое ДТП произошло утром в субботу, 10 сентября. Фотографии аварии появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по снимкам, пострадал только водитель, который вылез из салона и упал на асфальт. К нему тут же подбежали очевидцы.

Поездка влетела водителю в копеечку. Фото: vk.com/spb_today

- Водитель не справился с управлением, врезался в припаркованный у поребрика внедорожник. После этого он снес металлический забор, за которым ремонтируется дом, - пишут в соцсетях.

На место вызвали сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Причины аварии сейчас устанавливают. Неизвестно, есть ли повреждения на ремонтируемом доходном доме.