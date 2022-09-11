Довыборы муниципальных депутатов начались в Петербурге

В Петербурге стартовали дополнительные выборы муниципальных депутатов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дополнительные выборы муниципальных депутатов начались в воскресенье, 11 сентября, в Петербурге. В 10 районах города открылось 124 избирательных участка, они будут работать с 8:00 до 20:00. За выборами следят наблюдатели и журналисты. Депутатов избирают в 17 муниципалитетов, кандидаты борются за 38 мандатов.

- Всего изготовлено 249 550 избирательных бюллетеней. В частности, в Выборгском районе пройдут дополнительные выборы в МО №15, МО Светлановское, МО Шувалово-Озерки и МО Сосновское, - рассказали в избиркоме Петербурга.

Добавим, что в Ленобласти выборы муниципальных депутатов проходят в два дня. Накануне, в субботу, явка избирателей была совсем небольшой – чуть более семи процентов.