Потепление до +18 градусов ожидается в Петербурге 11 сентября

В воскресенье в Петербурге ожидается до +18 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Солнечно и без дождей будет в воскресенье, 11 сентября, в Петербурге. Прогнозом погоды поделился ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам синоптика, город останется на периферии антициклона. Из-за этого в Северной столице будет облачно. Но дождей можно не ждать. Кроме этого в воскресенье чуть потеплеет.

- Температура воздуха составит от +16 до +18 градусов, по области теплее, от +14 до +19 градусов. Ветер будет восточный с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня упадет и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы, - пишет метеоролог.

К слову, в понедельник погода почти не изменится. А вот со вторника, 13 сентября, в городе ожидается небольшое похолодание.