Водитель «Ауди» сбил 15-летнего мотоциклиста-бесправника в Ленобласти

В Ленобласти сбили 15-летнего мотоциклиста без прав. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водитель «Ауди 80» сбил 15-летнего подростка на мотоцикле в Ленобласти. ДТП произошло в 21:00 в субботу, 10 сентября, на втором километре трассы «Мягры-Рели» в Киришском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 23-летний водитель иномарки не смог правильно выбрать дистанцию перед движущимся спереди юным мотоциклистом. Машина задела байк, и 15-летний подросток упал с него на асфальт.

- Несовершеннолетнего госпитализировали. У него диагностировали травмы средней степени тяжести. Известно, что у подростка не было прав на управление мотоциклом. Сейчас его лечат в больнице, - уточнили в полиции.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту аварии. Водитель иномарки в ДТП никак не пострадал.