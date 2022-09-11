Первая декада сентября в Петербурге оказалась самой холодной за 137 лет

В Петербурге закончилась декада сентября с самой холодной погодой за последние 137 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первая декада сентября в Петербурге оказалась самой холодной за последние 137 лет. Любопытной статистикой поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. В своем Telegram-канале он рассказал, что сентябрьская погода в первой декаде не побила рекорда самой холодной погоды за все время метеонаблюдений – В 1885 году температура была еще ниже.

- Холодная первая декада сентября 2022 года закончилась в Петербурге. Она закрепилась на втором месте за историю метеонаблюдений. Получается, что за 137 лет в Северной столице впервые была такая погода, когда холодная воздушная масса, пришедшая с севера, так продолжительно задержалась в нашем регионе, - пишет Александр Колесов.

Тем временем в Петербурге уже третий день бабьего лета. В воскресенье, 11 сентября, температура воздуха поднимется до +18 градусов.